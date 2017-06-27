"Arife gününden bu yana yaşanan kazalarda 66 kişi hayatını kaybetti"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, arife gününden itibaren yaşanan kazalarda şu ana kadar 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 338 kişinin de yaralandığını belirterek, bayram tatiline çıkan sürücülerden trafik kurallarına mutlaka uymalarını istedi.



Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, çok sayıda kişinin bayram tatili yapmak için seyahate çıktığını hatırlattı.

Arife günü de dahil olmak üzere bayram tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen kazalarda 66 kişinin yaşamını yitirdiğini, 338 kişinin de yaralandığını kaydeden Palandöken, "Arife gününden itibaren yola çıkan tatilcilerin karıştıkları kazalarda yollar adeta kan gölüne döndü. Tatile çıkan insanların çoğu henüz dönüşlere başlamadı. Hatta çoğunluğu tatillerini 9 güne çıkardı. Dönüşlerin aynı anda olmaması sevindirici ancak tatile çıkan sürücüler trafik kurallarına mutlaka uymalı." ifadelerini kullandı.

Bayram tatilleri sırasında yaşanan kazaların normal dönemlere göre önemli oranda arttığına dikkati çeken Palandöken, Emniyet Genel Müdürlüğünün verilerine göre yılın 5 ayında 155 bin 680 kaza yaşandığını, bunlardan 34 bin 584'ünün mayıs ayında gerçekleştiğini kaydetti.

Palandöken, kazaların yüzde 89'unun sürücülerden kaynaklandığının altını çizerek, özellikle aşırı hızdan kaçınılması uyarısında bulundu.