TESK Genel Başkanı Palandöken, "Bu tarihi bir fırsattır. Her esnaf ve sanatkar 30 Haziran'ı milat kabul etmeli ve bu tarihi kaçırmadan yapılandırmasını mutlaka yapmalıdır." dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasında başvuru süresinin yarın sona ereceğini anımsatarak, "Bu tarihi bir fırsattır. Her esnaf ve sanatkar 30 Haziran'ı milat kabul etmeli ve bu tarihi kaçırmadan yapılandırmasını mutlaka yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeniden yapılandırma başvurularının 30 Haziran'da, ilk taksit ödemelerinin de 31 Temmuz'da sona ereceğini hatırlatarak, daha önce yapılandırma başvurusunda bulunmayan esnafın bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini bildirdi.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenler için son günün yarın olduğuna dikkati çeken Palandöken, şöyle devam etti:

"Bu tarihi bir fırsattır. Her esnaf ve sanatkar 30 Haziran'ı milat kabul etmeli ve bu tarihi kaçırmadan yapılandırmasını mutlaka yapmalıdır çünkü bir daha böyle bir yapılandırma olmayacak. Bu fırsatı kaçırmanın telafisi yoktur. Borç yapılandırma kanunu sadece vergi borçlarına değil, vergi ve sosyal güvenlik primleri başta olmak üzere kanun kapsamına giren tüm borçlara taksit ötelemesi getirmektedir."

Palandöken, yapılandırmada kolaylık sağlanmasının esnaf için büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Devlete vergi ve prim borcu olan esnaf için ticari hayat adeta duruyor. Birikmiş borcu olanlar ne kredi çekebiliyor ne de işini düzgün yürütebiliyor. Bu yapılandırma, hem esnafın işlerinin hem de ülke ekonomisinde çarkların daha hızlı dönmesine imkan sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.