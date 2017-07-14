Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) III. tertip 100 TL ve 50 TL banknotların imzalarında değişiklik yapıldığını açıkladı.

BusinessHT'nin haberine göre, banknotlardaki imzalar Başkan Murat Çetinkaya ile birlikte; 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Murat Uysal'a, 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.



Banknotlar imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I. ve II. tertipleriyle tamamen aynı olacak.



E-9 Emisyon Grubu III. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlar 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren tedavüle verilecek.



TCMB, III. tertip 200 TL, 10 TL ve 5 TL banknotları 27 Mart 2017 tarihinde tedavüle çıkarılmış, 100 TL, 50 TL ve 20 TL banknotlara ilişkin duyurunun daha sonra yapılacağını duyurmuştu.



RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI



Resmi Gazete'de yayımlanan E-9 Emisyon Grubu III. Tertip Türk Lirası Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin duyuru şu şekilde:



25 Mart 2017 tarih ve 30018 sayılı Resmi Gazete’de ilan edildiği üzere, Bankamızca 1211 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak, E-9 Emisyon Grubu III. tertip 200 TL, 10 TL ve 5 TL banknotlar 27 Mart 2017 tarihinde tedavüle çıkarılmış, 100 TL, 50 TL ve 20 TL banknotlara ilişkin duyurunun daha sonra yapılacağı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı.



Bu çerçevede, E-9 Emisyon Grubu III. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlar 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. Tedavülde bulunan E-9 Emisyon Grubu I. ve II. tertip 100 ve 50 Türk lirası banknotlara kıyasla aşağıda belirtilen III. tertip 100 TL ve 50 TL banknotların sadece imzalarında değişiklik yapılmıştır.



Banknotlardaki imzalar Başkan Murat Çetinkaya ile birlikte;



• 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Murat Uysal’a,



• 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e, ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.



Söz konusu banknotlar imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I. ve II. tertipleriyle tamamen aynıdır. I., II. ve III. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir.



III. tertip 20 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.



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