Partnerlik anlaşması imzalandı! Görev Holding ile Merkez Rusya Yatırım Konseyi iş birliği için imza attı

İmzalar atıldı. Toplantılar olumlu sonuçlandı. İkili görüşmelerle özel temaslar yapıldı. İş ilişkileri güçlendirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bizzat atadı. İşte o heyet Türkiye temaslarını tamamladı. Ankara ve İzmir'in ardından bu kez durak İstanbul oldu. Hedef Türkiye-Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesiydi.. İşte bu kapsamda Görev Holding ile Merkez Rusya Yatırım Konseyi partnerlik anlaşması imzaladı.

Hükümetin olumlu adımları iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirdi. Vatan Partisi de ticari ilişkilerin gelişmesi adına süreci başlattı. Görev Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tugay Şen de ekonomideki işbirliğinin önemine değindi.

Rus ekonomi heyeti İstanbul'da iş insanlarıyla buluştu. Masada iki ülkenin ticari ilişkileri vardı. Neler yapılabileceği ele alındı. Ticarete ilişkin bilgiler verildi. Toplantıyı Moskova Devlet Üniversitesi Misafir Profesörü Prof. Dr. Mehmet Perinçek yönetti.

Toplantıda, Rus lider Putin tarafından atanan Merkez Rusya Yatırım Konseyi Başkanı Artur Niyazmetov konuştu.

Niyazmetov, artan ticaret hacmine vurgu yaptı.

Heyet başkanı, yatırım projelerinin Cumhurbaşkanlığı tarafından idare edileceğini söyledi.

Merkez Rusya Yatırım Konseyi Genel Başkan Yardımcısı Sergei Kachaev de bir konuşma yaptı. Kachaev, yatırım projelerinin alanlarını tek tek sıraladı.

Toplantıya İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Ethem Sancak gibi çok sayida iş insanı da katıldı.

ulusal.com.tr