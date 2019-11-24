Patates üreticisi çözüm bekliyor
Sezonu bir kez daha zararına satışla kapatan patates üreticisi çözüm bekliyor. İthalat politikasının üreticiyi zor duruma düşürdüğünü belirten çiftçiler, girdi maliyetlerinin de yüksek olmasından yakınıyor. Ulusal Kanal'a konuşan patates üreticileri, tanzim satış çadırlarının açılmasını istedi.
EKONOMİ 24.11.2019, 19:35
Girdi maliyetleri artıyor. Çiftçi zararına satıyor. Patates üreticisi hükümetten destek istiyor.
Yıldan yıla üretimi azalan patates tarlada bu sezon da ucuza alıcı buldu. Maliyeti kiloda bir lirayı bulun patates tarlada 70 ila 80 kuruşa satıldı. Bu durum ise hem çiftçiyi hem de tüketiciyi zor duruma düşürdü. Tarlada ucuza satılan patates tezgahlarda pahalıya satıldı.
Nevşehir'deki Üretim Devrimi Kurultayına katılan patates üreticisi Erol Güven, çiftçilerin yaşadığı zorlukları Ulusal Kanal'a anlattı.
Güven, tanzim çadırlarının yeniden kurulmasını istedi.
Hükümete çağrı yapan Güven, üreticilerin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.
HABER:ÇİYDEM DEMİR KAMERAMAN: TANSEV KARA
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