Patates üreticisi çözüm bekliyor

Girdi maliyetleri artıyor. Çiftçi zararına satıyor. Patates üreticisi hükümetten destek istiyor.

Yıldan yıla üretimi azalan patates tarlada bu sezon da ucuza alıcı buldu. Maliyeti kiloda bir lirayı bulun patates tarlada 70 ila 80 kuruşa satıldı. Bu durum ise hem çiftçiyi hem de tüketiciyi zor duruma düşürdü. Tarlada ucuza satılan patates tezgahlarda pahalıya satıldı.

Nevşehir'deki Üretim Devrimi Kurultayına katılan patates üreticisi Erol Güven, çiftçilerin yaşadığı zorlukları Ulusal Kanal'a anlattı.

Güven, tanzim çadırlarının yeniden kurulmasını istedi.

Hükümete çağrı yapan Güven, üreticilerin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.



HABER:ÇİYDEM DEMİR KAMERAMAN: TANSEV KARA

ulusal.com.tr