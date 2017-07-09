Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük bölümünü elinde bulunduran Türkiye'de, 2016-2017 sezonunun 10 ayında üreticiler tarafından serbest piyasada 425 bin 692 ton kabuklu fındık satışı yapıldı

Türkiye'de, 1 Eylül'de başlayan 2016-2017 sezonun 10 ayında, üreticiler serbest piyasada yaklaşık 425 bin 692 ton kabuklu fındık sattı.



Ordu Ticaret Borsasının resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, üreticiden tüccara en fazla fındık satışı Sakarya'da gerçekleştirildi.



Sakarya'da üreticiler tarafından piyasaya toplam 112 bin 400 ton kabuklu fındık satıldı, bu ili 92 bin 174 tonla Ordu, 56 bin 571 tonla Düzce izledi.



Giresun'da 43 bin 889 ton, Trabzon'da 41 bin 545 ton fındığın serbest piyasada satışı gerçekleştirilirken diğer il ve ilçelerde pazara indirilen fındık miktarı şöyle:



"Çarşamba 29 bin 986 ton, Ünye 12 bin 490 ton, Fatsa 13 bin 351 ton, Akyazı 10 bin 254 ton, Samsun 6 bin 317 ton, Terme 4 bin 276 ton, bin 410 ton, Kastamonu 585 ton, İstanbul 419 ton ve Bafra 16,7 ton."