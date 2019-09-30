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Pegasus'tan 'bedava bilet' açıklaması

Pegasus Havayolları, hediye bilet dağıtıldığına yönelik bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

Pegasus'tan 'bedava bilet' açıklaması

Pegasus Havayolları, önemli bir açıklama yaptı.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Kısa mesaj yoluyla yayılmaya başlayan Pegasus Hava Yolları’nın 28. yıla özel hediye bilet dağıtması bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. 

Şirketimizin konu ile hiçbir bağlantısı yoktur, lütfen itibar göstermeyiniz.

Misafirlerimizin mağdur olmaması adına konu ile ilgili yasal işlemleri başlatmış bulunmaktayız."

ulusal.com.tr

Etiketler; #pegasus
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