KMD'nin Perakende Teknolojileri Konferansında, Türkiye'nin önemli perakendecileri ile teknoloji üreticileri arasında yeni iş bağlantılarının sağlanması planlanıyor.

Kategori Mağazacılığı Derneğinin (KMD), dördüncüsünü düzenleyeceği Perakende Teknolojileri Konferansında, Türkiye'nin önemli perakendecileri ile teknoloji üreticileri arasında yeni iş bağlantılarının sağlanması planlanıyor.



KMD'den yapılan açıklamaya göre, 4. Perakende Teknolojileri Konferansı 3 Ekim'de gerçekleştirilecek. Konferansa, perakende sektörünün tüm kategorilerinden katılım olacak.



Konferans kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenecek Meet&Tech toplantısında Türkiye'nin önemli perakendecileri ile teknoloji üreticileri arasında yeni iş bağlantılarının sağlanması hedefleniyor. Meet&Tech'te KMD yönetim kurulu üyelerinin yaklaşık 60 teknoloji girişimcisiyle birebir tanışması bekleniyor.

Perakende Teknolojileri Konferansı, hem perakende hem de teknoloji sektöründeki yöneticileri, girişimcileri, akademisyenleri ve uzmanları konuşmacı olarak ağırlayacak.



Türkiye'de perakende sektörü için geliştirilen en yenilikçi projeleri ödüllendirmenin yanı sıra uluslararası arenaya da tanıtmaya odaklanan PE-TEK Perakende Teknolojileri Ödüllerinin kazanan isimleri de konferans sırasında açıklanacak.



"Türkiye'deki yatırım potansiyelinin artmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz"



KMD Yönetim Kurulu Başkanı ve MediaMarkt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Perakende Teknolojileri Konferansının bu sene tam günlük bir etkinlik haline geldiğini ifade etti.



Sektörün ve teknoloji çözüm ortaklarının yoğun katılım gösterdiği konferansta, gündemlerindeki konuları görüşeceklerini, yeni çözümlerle tanışacaklarını ve verimlilik yolunda iş birliklerine adım atacaklarını belirten Gökyıldırım, şunları kaydetti:



"Dijitalleşmeyle birlikte günümüzde teknolojiyi nasıl daha verimli, güvenli ve yenilikçi kullanabileceğimizi konuşmanın tam zamanı. Konferansta, başarıya ulaşmanın anahtarı olan teknoloji ve yeni nesil perakendecilik konusunda tüm yenilikleri takip etme fırsatı vereceğiz. Türkiye'deki yatırım potansiyelinin artmasına yardımcı olmayı hedeflerken, temsil ettiğimiz kategorilerin uluslararası temsilci kuruluşları ile karşılıklı bilgi, fikir ve tecrübe paylaşımında bulunmaya devam edeceğiz."