Petrol fiyatları, ABD`de özel sektörün açıkladığı stok verisinin düşüş göstermesi sonrası 7 haftanın zirvesinden yükseldi.

Petrol fiyatları, ABD'de özel sektörün açıkladığı verinin stokların sert bir düşüş gerçekleştirdiğini göstermesi ve buna bağlı olarak küresel arz fazlasına ilişkin endişelerin azalması ile birlikte, yedi haftanın en yüksek seviyesine çıkardığı yükselişini sürdürdü.



Vadeli Petrol kontratları New York'ta, önceki iki seansta yüzde4.6 yükseldikten sonra yüzde 1.4 kadar daha yükseldi. Sektörün fonladığı Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, Petrol stokları geçen hafta 10.2 milyon varil düştü. Eğer bu düşüş Çarşamba günkü resmi stok verilerinde de aynı boyutta gerçekleşirse, Eylül ayından bu yana en sert düşüş olacak. Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC'in üretim kısıntısı anlaşmasına uyacağını ve kendi kısıntısını daha da derinleştireceğini kaydetti.



Petrol , artan küresel arzın Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu ortaklarının arz kısıntılarının etkisini gidereceği endişeleri işe, Mayıs ayından bu yana varil başına 50 dolar seviyesinin altında kaldı. ABD'de Petrol stokları güçlü mevsimsel talep döneminde düşmeye devam ediyor, ancak ülke çapında stoklar halen son beş yılın ortalamasının 100 milyon varil üzerinde.



Sydney'de CMC Markets baş stratejisti Michael McCarthy, "Piyasanın ne zaman dengeye kavuşabileceğini tahmin etmek zor, zira bu büyük ölçüde fiyata bağlı," dedi ve "Eğer Petrol fiyatları 40 dolara gerilerse, dengeye kavuşmak daha hızlı olur, ancak fiyat 50 doların üzerinde olursa, arz artar ve piyasa bir süre daha fazla durumunda kalır" şeklinde görüş bildirdi.



Eylül vadeli Batı Teksas (WTI) Petrol ü, Nymex piyasasında, 65 sent yükselerek varil başına 48.54 dolara kadar çıktıktan sonra 48.36 dolara geldi. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 34 üzerindeydi. Fiyatlar Salı günü 1.55 dolar yükselerek 47.89 dolar ile 6 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesinden kapandı.



Eylül vadeli Brent Petrol ü, ICE Futures Europe piyasasında, 44 sent ya da yüzde 0.9 yükselerek varil başına 50.64 dolara kadar çıktı. Fiyatlar Salı günü 1.60 dolar ya da yüzde 3.33 yükselerek 50.20 dolardan kapandı. Küresel gösterge Brent Petrolü, ABD göstergesi WTI'a kıyasla 2.22 dolar primli işlem gördü.