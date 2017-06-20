Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Petrol fiyatları son 7 ayın en düşük seviyesinde

Küresel piyasada ham petrol fiyatları, son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Petrol fiyatları son 7 ayın en düşük seviyesinde

Uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı dünü 46,91 dolardan kapatmasının ardından bugün yüzde 3,1 değer kaybederek 45,45 dolara geriledi ve 15 Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da dünü 44,20 dolardan tamamladıktan sonra bugün yüzde 2,8 düşüşle 42,95 dolara indi ve 14 Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Uzmanlar, Libya'nın ham petrol üretiminin son 4 yılın zirvesine çıktığına dikkati çekerek, küresel piyasada arz fazlasının artmaya devam ettiğini ve bunun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı uyguladığını belirtiyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #petrol fiyatları
banner863
Önceki Haber
Dünyaca tanınmış karikatür sanatçıları Bodrum'da
Sonraki Haber
Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.