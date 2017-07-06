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Petrol fiyatları yüzde 4'ün üzerinde düştü

Londra Brent türü petrolün varili yüzde 4,2 değer kaybederek 47,51 dolara kadar geriledi

Petrol fiyatları yüzde 4'ün üzerinde düştü

 Küresel piyasada ham petrol fiyatları günü yüzde 4'ün üzerinde kayıpla tamamladı.

Uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı dünü 49,61 dolar seviyesinden kapatmasının ardından bugün yüzde 4,2 değer kaybederek 47,51 dolara geriledi.

ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da dünü 47,13 dolar seviyesinden tamamlamasının ardından bugün yüzde 4,9 değer kaybıyla en düşük 44,83 seviyesini gördü.

Böylece, Batı Teksas tipi ham petrolün 8 günlük kazanç serisi sona erdi. Dün de Londra Brent türü petrolün 7 gün üst üste yükselişi sona ermişti.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) ve Rusya'nın üretim kesintisi anlaşmasının mart sonunda uzatılması veya kesinti miktarlarının arttırılması konusunda yatırımcıların beklentilerinin düşük olduğuna dikkati çekti.

Ayrıca, kazanç serisinin ardından kar yakalamak isteyen yatırımcıların piyasada satış pozisyonu aldığına işaret eden uzmanlar, piyasaların yarın açıklanacak ABD'nin haftalık ham petrol stokları ve üretim miktarındaki değişime odaklandığını belirtti.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #petrol fiyatları #new york #Londra Brent #değer kaybı #Batı Teksas
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