Chiyoda Corporation'ın Yönetim Kurulu Başkanı Nagasaka, "Petrol fiyatlarındaki düşüş bu şekilde devam ederse 2020'ye kadar üretim ve tüketimde çok fazla iyileşme olmayacak." dedi.

Japonya merkezli uluslararası mühendislik şirketi Chiyoda Corporation'ın Yönetim Kurulu Başkanı Katsuo Nagasaka, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi'nde yaptığı konuşmada, dünyada genelinde enerji talebinin giderek arttığını söyledi.



Petrolün hala pek çok sektör için kilit bir kaynak olduğunu ifade eden Nagasaka, LNG ve diğer fosil kaynakların gelecekte dünyanın birincil kaynakları olmaya devam edeceğini anlattı.



Petrol fiyatlarındaki düşüşün 2014'ten bu yana devam ettiğini anımsatan Nagasaka, "Durum bu şekilde devam ederse 2020'ye kadar hem tüketimde hem üretimde çok fazla iyileşme olmayacak. Fiyatlar bu kadar düşük giderse maliyeti azaltarak karlılığı artırmaktan başka şansımız olmayacak." diye konuştu.

Nagasaka, doğalgazın ise kolay ulaşılabilirlik ve ekonomik verimlilik gibi özelliklerinden dolayı önemini koruyacağını aktardı.



Hindistan doğalgaz kullanımı artıracak



Hindistan Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi'nin (ONGC) Genel Müdürü Dinesh Sarraf da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) fiyatları artırmak için aldığı üretim kısma kararının beklenen etkiyi göstermediğine dikkati çekti.



Sarraf, petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın piyasa açısından önemli bir problem teşkil ettiğini dile getirerek, "Sektörün daha dirayetli olması gerekiyor ve gelecekte yaşanacak dalgalanmalara karşı daha güçlü bir yapı kurulmalı." diye konuştu.



Hindistan'ın gelecek yıllarda enerji talebinin çok hızlı şekilde artacağını belirten Sarraf, 2040'a kadar ülkedeki talebin iki katına çıkmasının beklendiğini söyledi.