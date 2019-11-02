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Peugeot 508 gt line araç fiyatı belli oldu! İşte Peugeot 508 gt line lansmana özel ve kampanya fiyatı kaç TL

Yeni Peugeot 508, sahip olduğu özelliklerle sınıfının dengelerini değiştiriyor. Uzunluğu ve tavan yüksekliği azaltılan Yeni Peugeot 508, artan genişliğinin de etkisiyle daha olgun ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Daha keskin hatlara sahip yeni dış tasarım daha güçlü bir duruş sergilerken, her bir ayrıntısı büyük bir titizlikle ele alınan iç mekanı, ikonik Peugeot i-Cockpit®'in gelişimini gözler önüne seriyor. Mükemmel yol tutuş özellikleri, yüksek verimlilik seviyesine sahip yeni motorları, sayısız teknolojik donanımları ve ileri seviyede kalite özellikleriyle Yeni Peugeot 508, D segmentinin standartlarını yeniden belirliyor ve markanın sınıf atlama stratejisini destekliyor

EKONOMİ 02.11.2019, 23:07
Peugeot 508 gt line araç fiyatı belli oldu! İşte Peugeot 508 gt line lansmana özel ve kampanya fiyatı kaç TL

Artık sedan gövdeyle sunulmayan 508 sadece liftback gövde seçeneğiyle ithal ediliyor. Alçak tavan tasarımı, ince yapılı LED farları ve üç boyutlu stoplarıyla dinamik bir görünüme sahip olan otomobil çerçevesiz kapı camlarıyla da dikkat çekiyor.

İç mekanında güncel Peugeot modellerinin izlerini görmek mümkün olan 508'in kokpiti 3008'in biraz daha geliştirilmiş hali gibi düşünülebilir. Havalandırma ızgaralarının altına alınan dokunmatik ekran daha geniş bir yapıya kavuşurken yüksek ve kalın yapılı vites konsolu sürücü ve ön yolcuyu birbirinden ayırmış.

Versiyon    Liste Fiyatı (TL)    Lansmana Özel Kampanya Fiyatı (TL)
508 Prime 1.6 PureTech 180hp EAT8    240.000    210.000
508 Prime 1.5 BlueHDi 130hp EAT8    240.000    210.000
508 Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8    275.000    270.000
508 GT-Line 1.6 PureTech 180hp EAT8    299.000    289.000
508 GT-Line 1.5 BlueHDi 130hp EAT8    299.000    289.000
508 GT 1.6 PureTech 225hp EAT8    330.000    320.000

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