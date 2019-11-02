Peugeot 508 gt line araç fiyatı belli oldu! İşte Peugeot 508 gt line lansmana özel ve kampanya fiyatı kaç TL

Artık sedan gövdeyle sunulmayan 508 sadece liftback gövde seçeneğiyle ithal ediliyor. Alçak tavan tasarımı, ince yapılı LED farları ve üç boyutlu stoplarıyla dinamik bir görünüme sahip olan otomobil çerçevesiz kapı camlarıyla da dikkat çekiyor.

İç mekanında güncel Peugeot modellerinin izlerini görmek mümkün olan 508'in kokpiti 3008'in biraz daha geliştirilmiş hali gibi düşünülebilir. Havalandırma ızgaralarının altına alınan dokunmatik ekran daha geniş bir yapıya kavuşurken yüksek ve kalın yapılı vites konsolu sürücü ve ön yolcuyu birbirinden ayırmış.

Versiyon Liste Fiyatı (TL) Lansmana Özel Kampanya Fiyatı (TL)

508 Prime 1.6 PureTech 180hp EAT8 240.000 210.000

508 Prime 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 240.000 210.000

508 Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 275.000 270.000

508 GT-Line 1.6 PureTech 180hp EAT8 299.000 289.000

508 GT-Line 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 299.000 289.000

508 GT 1.6 PureTech 225hp EAT8 330.000 320.000