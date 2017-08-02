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İnşaat sektörünün aranan yüzü haline gelen iş adamı Poyraz Berkay Matoğlu yeniden bir projenin daha başında. 28 binanın projesini yakın sürede faaliyete geçiren Poyraz Berkay Matoğlu hızının yoğun tempoya, ekip arkadaşlarını samimi ve sıcak güler yüzlülüğüne borçlu olduğunu söyledi. Bir çok bölgede faaliyet gösteren Poyraz Berkay Matoğlu artık bir akıl hocası halinde. '' White City Villaları '' yapımı sırasında, 28 villanın tamamlanmasında; güçlü, güvenilir ve tecrübeli mimar tasarımıyla göz kamaştırmakta. Villaların uçan bir kuşu temsil etmesi hayret verici ve hayallerine uygun bir tasarımı yansıtmakta. Yakın bir zaman diliminde üçüncü havalimanı yakınlarındaki " Boğaz Evlerini " satışa sunacağını açıkladı.