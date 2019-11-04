Rakamlar beklendiği gibi geldi

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, piyasa beklentileri çerçevesinde kaydedildi. Geçen ay 9,26 artan TÜFE bu ay 8,55 arttı. Enflasyonda on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,81 artış gerçekleşti.

Bu ay fiyatı en çok yükselen kalem yüzde 11,7 ile giyim oldu. Erkek kazağı fiyatları yüzde 43,7, kadın hırkası fiyatları yüzde 38,02 yükseldi.

Yüzde 3,55 ile konut ana harcama gruplarının ikincisi... Onu ise yüzde 1,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip ediyor. Yıllık en fazla artış ise yüzde 43,60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda yaşandı.

Ağustosta 0,96, eylülde 0,99 gelen oran ekimde 2 oldu. Yani Tüketici Fiyat Endeksi aylık olarak yüzde 2 arttı. Gıda fiyatları böylece 5 ay sonra tekrar yükselişe geçti. Birçok üründe tarla üretimi bitti. Hal böyle olunca da gıda fiyatları yükseldi.

Ekonomistlere göre; Eğer ikazlara uyulmazsa daha önce de yaşandığı gibi yaz aylarında ürünler pahalanacak. Domates, biber, salatalık... İşte bu ürünlerde geçiş döneminde fiyat artışları bekleniyor. TÜİK'in verileri de alarm sinyalini verdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ GÖSTEREN ÜRÜNLER

ÜRÜN BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM

KABAK % 23,22

ÇARLİSTON BİBER % 22,75

SİVRİ BİBER % 18,97

SALATALIK % 18,06

SARIMSAK % 17,65

DOMATES % 15,97

Etiketlere bakıldığında kabakta 23,22, çarliston biberde 22,75, sivri biberde 18,97 salatalıkta 18,06, sarımsakta 17,65, domateste yüzde 15,97 artış görüldü. Ekonomistlere göre; tarımda sürpriz fiyat artışlarının ve yokluğun önüne geçmek için programlı tarım planına geçilmeli.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Albayrak'ın paylaşımında bir de infografik yer aldı. İnfografikte, ekimde yıllık TÜFE'de Aralık 2016'dan beri yakalanan en düşük seviyeye vurgu yapılıyor...

ulusal.com.tr