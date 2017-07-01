Ramazan bayramında 4,1 milyar lira tutarında alışveriş kredi kartıyla yapıldı. Harcamaların yarısı market, akaryakıt ve giyim sektörlerine yapıldı. 24-27 Haziran tarihleri arasında en fazla harcamanın yapıldığı gün ise Arife.

Harcama çok para yok. Ramazan bayramında yapılan 4,1 milyar liralık harcamada kredi kartı kullanıldı.



Bankalararası Kart Merkezi'nin açıkladığı 2017 Ramazan Bayramı verilerine göre Ramazan Bayramında kartlarla toplam 4,1 milyar TL tutarında ödeme yapıldı.



Ödemelerin yaklaşık yarısı market, akaryakıt ve giyim harcamaları için gerçekleşti. En fazla harcama yapılan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 21'ini oluştururken, akaryakıt istasyonları ve giyim sektörü ise yüzde 14'ünü oluşturdu.



Geçen yıl yapılan kartlı ödemelerle karşılaştırıldığında en fazla artış yüzde 31 ile yemek sektöründe görülüyor. Yemek sektörünü yüzde 24 artış ile giyim ve yüzde 21 artış ile çeşitli gıda sektörleri takip ediyor. Market sektöründe yüzde 18, akaryakıtta ise yüzde 16 artış dikkat çekiyor.



Bankalararası kartlı işlem trafiğinde gerçekleşen işlem adetlerine göre daha önce “Anneler Günü” haftasında ulaşılan işlem rekoru Ramazan Bayramı Arife Günü'nde yenilendi. Sadece Arife Gününde 1,8 milyar TL'lik kartlı ödeme yapıldı.



ulusal.com.tr