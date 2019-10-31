Reel sektöre istihdam odaklı yeni kredi paketi hazırlandı

Türkiye'nin kanayan yarası işsizlik. Hükümet bu konuda yeni bir kredi paketi hazırladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Üç kamu bankası, ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdi.

İlave istihdam başına kredi tutarı imalat, tekstil ve konfeksiyon için 100 bin lira, diğer imalat sanayi sektörleri için 200 bin lira olacak.

Uzmanlar ise işsizlik sorununun, kredi ile değil yatırım ve üretimle aşılacağı görüşünde...

Bankacılık sektörü ise zor durumda. Kâr, giderek düşüyor. Veri son 3 yılın en düşük seviyesinde.

Bilgileri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu derledi. Bu yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre bankaların kârı yüzde 12,5 azaldı.

Bankacılık sektörünün kârı, 36 milyar 152 milyon lira olarak kaydedildi.



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