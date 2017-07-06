Rekabet Kurumu ilaç firması Roche hakkında yurt dışına ilaç satışını yasaklaması hakkında bir sözleşme imzalattığı gerekçesiyle soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu, Roche Müstahzarları Sanayi AŞ hakkında soruşturma açtı.



Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, şirket hakkında "teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri yasaklayan kanunu ihlal edip etmediğine" ilişkin soruşturma açılmasını kararlaştırdı.



Kurul, daha önce yapılan ön araştırmada, "Roche Müstahzarları Sanayi AŞ'nin, ürün satışında bulunmak için yurt dışına satış yasağı düzenlemesini içeren sözleşmenin imzalanmasını şart koştuğu, bu şartı kabul etmeyen Co-Re-Na Ecza Deposu Dış Tic. Ltd. Şti'ne 2010'dan itibaren mal vermeyi reddettiği, anılan depoya diğer ecza depolarının ROCHE ürünlerini satmasına engel olduğu" iddialarını inceleyerek, soruşturma açılmasına gerek olmadığına hükmetmişti.



Danıştay'ın aldığı karar üzerine konuyu yeniden değerlendiren Kurul, mahkemece belirtilen hususları dikkate alarak Roche Müstahzarları Sanayi AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi./Milliyet