Barça'dan siyah bant kararı
Barça'dan siyah bant kararı
Facebook'ta şok mesaj! 'Ölüm ölüm ölüm...'
Facebook'ta şok mesaj! 'Ölüm ölüm ölüm...'
10 binden fazla telefon toplatılıyor! Eğer elinizde varsa...
10 binden fazla telefon toplatılıyor! Eğer elinizde varsa...
Atayün’ün çocuklarına ByLock gözaltısı
Atayün’ün çocuklarına ByLock gözaltısı

Rus GAZ Grubu, Sakarya'da üretime başladı

Rusya’nın en büyük ticari araç üreticilerinden GAZ Grubu’nun, Sakarya’da GAZelle NEXT marka kamyonet üretimine başladığı bildirildi

Rus GAZ Grubu, Sakarya'da üretime başladı

Rusya'nın en büyük ticari araç üreticilerinden GAZ Grubu'ndan yapılan açıklamada, tümüyle metal kaplama olacak GAZelle NEXT marka kamyonetin üretimine Sakarya'da başlandığı belirtildi.
 
Kamyonete ait parçaların büyük kısmının Rus ve Türk üreticilerden temin edileceği kaydedilen açıklamada, aracın Türkiye'de sonbahar döneminde satışa çıkacağı duyuruldu.
 
Rus GAZ Grubu ile Türk Mersa Otomotiv, 2012 yılında GAZ markasının hafif ticari araçlarının Türkiye'de montajı ve satışı için iş birliğine başlamıştı.

Etiketler; #Rus GAZ Grubu #sakarya #rusya #türkiye
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
MEB'den "şişirilmiş not" veren temel liselere soruşturma talimatı
Sonraki Haber
Son dakika: FETÖ'nün 'medya yapılanması' davasında savcı mütalaa verdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.