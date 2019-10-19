Ruslar, 12 sektörde 208 proje ile geliyor

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ekonomik ilişkileri bir üst seviyeye taşımak için harekete geçen Görev Holding, Merkez Rusya Yatırım Konseyi Heyeti'ni Türkiye'ye davet etti. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in atadığı Artur Niyazmetov Başkanlığındaki Merkez Rusya Yatırım Konseyi Heyeti, 21-26 Ekim 2019 tarihlerinde Türkiye’de üç ayrı toplantıda iş dünyası ile temaslarda bulunacak. Görev Holding'in daveti üzerine düzenlenen toplantılar Merkez Rusya Yatırım Konseyi'nin de ilk yurtdışı seyahati olma özelliğini taşıyor. Bu anlamda Rusya'nın Türkiye ile ortak yatırımlar konusundaki iradesinin de bir yansıması olarak görülen ziyaret ve toplantılar, İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek.

İŞ DÜNYASINDAN YOĞUN İLGİ

Görev Holding'ten yapılan yazılı açıklamada, 22 Ekim’de Ankara’da, 24 Ekim’de İzmir’de ve 26 Ekim’de İstanbul’da yapılacak toplantılara Türk iş dünyası çevrelerinin davet edildiği bildirildi. Yoğun ilgi gören toplantıların saat ve yerleri de geçilen davet metninde yer aldı. Sadece Rusya Federasyonu ve çevre ülkelerle iş yapan sektörler değil, yatırım ve işbirliği fırsatlarının ele alınacağı toplantılara katılım için hemen hemen bütün sektörlerden seçkin isimlerle temasa geçildi.

Yapılan açıklamada, Ankara, İzmir ve İstanbul’da yapılacak toplantıların içeriğine ilişkin şu bilgiler verildi:

1- Merkez Rusya'nın yatırım potansiyeli ve sunulan avantajlar hakkında bilgilendirme yapılacak.

2- Merkez Rusya'daki somut yatırım projeleri tanıtılacak.

3- Türk yatırımcılarının soruları yanıtlanacak.

4- Türk girişimcilerin ilgi göstereceği projeler üzerine karşılıklı, somut görüşmeler yapılacak.

SORUNLARI DA ÇÖZECEKLER

Açıklamada, ayrıca Merkez Rusya’da mevcut yatırımı olan Türk firmalarının yaşadığı sorunların aşılması için de yardımcı olunacağı bildirildi. Görev Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tugay Şen'in verdiği bilgilere göre, Rus Heyet toplantılarda toplam 12 ayrı sektör özelinde oluşturulan 208 projeyi Türk iş insanlarına anlatacak ve yatırım için önerilerde bulunacak. Şen ayrıca, "Üzerinde ilerleme kaydedilen projelerin yöneticileri de Rus heyetine dahil edilecektir" dedi.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak toplantıların yöneticiliğini Moskova Devlet Üniversitesi Misafir Profesörü Mehmet Perinçek yapacak. Ayrıca 26 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek toplantı sonrası Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in evsahipliğinde katılımcılara özel bir akşam yemeği düzenlenecek.

HEYETTE 10 SEÇKİN İSİM YER ALIYOR

Nisan 2019’da kurulan Merkez Rusya Yatırım Konseyi, Moskova’nın merkezinde yer aldığı 18 Oblast’tan (idari bölge) oluşan, 39 milyon nüfusa sahip Merkez Federal Bölge’ye yatırımların geliştirilmesi amacıyla çalışıyor. Konsey, bu bölgelerin valilikleriyle birlikte hareket ediyor.

Türkiye'deki toplantılara katılacak Rus Heyet'te şu isimler yer alacak:

1-Artur Kamiloviç Niyazmetov: Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın Merkez Federal Bölge'deki Tam Yetkili Temsilcisinin Yardımcısı ve Merkez Rusya Yatırım Konseyi Eş Başkanı

2-Sergey Valeryeviç Kaçayev: Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın Merkez Federal Bölge'deki Tam Yetkili Temsilcisinin Danışmanı, "Key Partner" şirketinin yönetici ortağı ve Merkez Rusya Yatırım Konseyi Eş Başkanı

3-Nikolay Vladimiroviç Andreyev: "Big Jack" Etkinlik Ajansı Genel Müdürü

4-Menşov Dmitriy Aleksandroviç: Vladimir Oblastı İhracat Desteği Merkezi Müdür Yardımcısı

5- Kustov Danil Aleksandroviç: Voronej Oblastı Yatırım ve Stratejik Proje Ajansı Müdürü

6- Andreev Nikolay Aleksandroviç: Kaluga Oblastı Bölgesel Gelişme Ajansı Genel Müdürü

7- Kaçan Petr Aleksandroviç: Ryazan Oblastı Gelişim Kurumu Genel Müdür Yardımcısı

8- Yuhaçev Sergey Petroviç: Tambov Oblastı Belediye Başkan Yardımcısı

9- Kamnyeva Olga İgorevna: Tambov Oblastı Bölgesel Kalkınma ve Yatırım Faaliyetlerine Destek Dairesi Başkanı

10- Tatarenko Pavel Vladimiroviç: Tula Oblastı Gelişim Kurumu Yatırımlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

TOPLANTI GÜN VE SAATLERİ

Üç ilde yapılacak özel istişare ve bilgilendirme toplantılarına katılım için "[email protected]" adresine bilgilendirme yapılması gerekiyor. Açıklamada toplantının gün ve saatleri ise şöyle belirtildi:

* Ankara : 22 Ekim 2019 Salı / Saat: 13.00-18.00 / Yer : The Green Park Ankara

* İzmir : 24 Ekim 2019 Perşembe / Saat: 13.00-18.00 / Yer : Anemon Fuar Otel

* İstanbul : 26 Ekim 2019 Cumartesi / Saat: 13.00-18.00 / Yer : Hilton Istanbul Bomonti Hotel