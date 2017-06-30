Rusya ile Türkiye arasında S-400 füze savunma sistemleri sevkıyatı için mutabakat tamam ancak sevkiyat için gerekli kredi tutarı konusunda henüz bir anlaşma yok. Konuyla ilgili Rusya’dan bir açıklama geldi. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Deniz Manturov, Türkiye'ye S-400 sevkiyatı için kredi verilmesi konusunda bir karar alınıp alınmadığı yönündeki soruya, "Bugün itibarıyla kredi konusu gündemde değil" yanıtını verdi.

Türkiye, Rusya'dan S-400 füza savunma sistemi alacak. Bu konuda Anlaşma sağlandı ancak ödeme biçimi konusunda netlik yok. Konuyla ilgili Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov yaptı. Manturov, Türkiye'ye S-400 sevkiyatı için kredi verilmesi konusunda bir karar alınıp alınmadığı yönündeki soruya, "Bugün itibarıyla kredi konusu gündemde değil" yanıtını verdi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, daha önce yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatını öngören sözleşme üzerinde mutabakat sağladığını ancak kredi tutarı konusunda henüz bir anlaşma olmadığını belirtmişti.



Rostec Başkanı Sergey Çemezov da Rusya ve Türkiye'nin, S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına yönelik tüm teknik konularda anlaştığını, Moskova'nın, satın alma işlemi için Ankara'ya kredi verme olasılığını düşündüğünü ifade etmişti. Çemezov, mart ayında yaptığı bir açıklamada Ankara'nın sistemleri satın almak için Moskova'dan kredi almaya hazır olduğunu söylemişti.



Moskova ile Ankara arasında S-400 savunma sistemlerinin sevkiyatına yönelik görüşmeler 2016 yılından bu yana devam ediyor. Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında 3 Mayıs'ta Soçi'de gerçekleşen görüşmede de S-400'lerin sevkiyatı konusu ele alınmıştı.



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