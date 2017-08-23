Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik işbirliği, İzmir Enternasyonal Fuarı'yla gelişiyor. Fuarın ilk 5 gününde Rusya ile 820 milyon dolarlık ticari anlaşma yapıldı. Rusya Federasyonu standında iş adamları ile 200 ikili görüşme gerçekleşti.

200 ikili görüşme yapıldı, 820 milyon dolarlık anlaşma sağlandı.



86'ncı İzmir Enternasyonal Fuarı 18 Ağustosta kapılarını açtı. Fuarın onur konuğu olarak katılan Rusya Federasyonu için bin yüz metrekarelik stant hazırlandı. Rusya, Stantta Lipetsk, Vladimir, Tataristan ve Stavropol bölgelerinden gelen 50 firma ürünlerini tanıttı.



Otomotiv, petrokimya, gıda, tarım, metalürji ve fuarın ana teması olan enerji alanında tanıtım yapan firmalar büyük ilgi gördü.



Fuarın ilk 5 gününde Rus iş adamları 200 ikili görüşme gerçekleştirdi. Toplamda 820 milyon dolarlık ticaret anlaşması imzalandı.



Anlaşmayı yapan firmalardan biri de önümüzdeki günlerde Sakarya'daki fabrikasında üretime geçmeyi planlayan Gaz Group oldu.







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