İklimsel etkiler nedeniyle geçen yıla oranla yüzde 30 civarında bir kayıp beklenen kirazda, 25 bin tonluk ihracatla 66,4 milyon dolar gelir elde edildi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Senih Yazgan, iklimsel etkilere bağlı olarak geçen yıla göre rekoltesinde yüzde 30 kayıp bekledikleri kirazda Avrupa ve Rusya'ya yönelik ihracatın üreticiyi umutlandırdığını belirtti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden alınan bilgiye göre, bu yıl 18 Haziran'a kadar Türkiye geneli kiraz ihracatı 25 bin ton olarak gerçekleşti ve bu ihracattan 66,4 milyon dolar gelir elde edildi. Kirazda bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 11, değer bazında ise yüzde 29 düşüş yaşandı.

AB ülkelerine kiraz dış satımı, 18 Haziran'a kadar miktar bazında 10 bin 900 ton olarak gerçekleşirken, Rusya Federasyonu'na kiraz ihracatı da 6 bin 200 ton oldu.

Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kiraz üretiminin talihsizliklerle başladığını söyledi.

Özellikle kışın don olayının belli bölgelerde etkilerinin ortaya çıktığını belirten Yazgan, diğer ürünlerde ise erkenci bölgelerde yağmurun getirdiği kalite problemleri yaşadıklarını ifade etti.

Bu problemlerin ihracatçıları etkilediğini anlatan Yazgan, "Öyle olunca hem verimdeki azalış artı bir de bu ürünlerde yağmura bağlı kalite kayıpları ortaya çıkınca sezon, biraz sorunlu başladı. Sanıyorum bu dönem itibarıyla mevsimin normale dönmesiyle istediğimiz standartlarda ürünü alma imkanımız olabilir ve ihracatımızı geçmiş yıllardaki gibi o kalite ve nitelikte yapma şansına sahip olabiliriz." diye konuştu.

Yazgan, kirazın olgunlaşma dönemlerinde yaşanan yağışın kalite konusunda sorun oluşturacağına dikkati çekerek, kirazı etkileyecek bir iklimsel olay yaşanmamasını temenni etti.



Rusya'ya domates ihracatı

Yazgan, Rusya'da domates seralarına büyük yatırımlar yapıldığını, bu yüzden Rusların Türkiye'den domates alımını durdurduğunu belirterek, "Kendi topraklarında Türkiye'deki gibi kaliteli domates üretimi yapamayacakları için yakın bir zamanda yasağın kalkacağını düşünüyorum. Yine bizim domatesimizi alacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

