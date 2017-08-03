Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Berber, "Rusya'ya 2015'de 106 bin ton üzüm ihracatı yapıldı. 2016'da fazla satamadık. Bu yıl ise yaş meyve içerisinde üzümün yeri büyük olacak." dedi.

Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Rusya'ya 150 bin ton üzüm ihraç edilebileceğini belirtti.



Berber, katıldığı Manisa 4. Ayakkabı Fuarı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya üzüm ihracatının yüzde 45'ini sağlayan Manisa'da gelecek hafta Sultaniye cinsi üzümün ihracatına başlanacağını belirtti.



Rusya ile yapılan son görüşmelerin olumlu sonuçlandığını, bu pazarın açıldığını ifade eden Berber, şöyle konuştu:



"İhracatta Rusya pazarı çok önemli. Son bir yıl içerisinde Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızla birlikte Rusya'ya gittik. Son gelişmeler ile birlikte Rusya pazarı açıldı. Rusya'ya 2015 yılında 106 bin ton ihracat yapıldı. 2016 yılında fazla satamadık. Bu yıl ise yaş meyve içerisinde üzümün yeri büyük olacak. İyi bir pazarlama yaptığımız takdirde sadece 150 bin ton üzümü Rusya'ya ihraç edebiliriz.



Kuzey ülkeleri ve Ortadoğu ülkelerine bu yıl 300 bin ton sofralık üzüm ihraç etmeyi hedefliyoruz. Bu da ortalama bir dolardan 300 bin dolar üzüm ihracatı demektir. Kuru üzümde de bu sene geçen seneki fiyatın altına düşme ihtimalini görmüyoruz. Geçen seneki fiyatı 4 liranın üzerindeydi. Bu sene de kuru üzümün 5 liranın altında olmayacağını düşünüyorum. Dünya üzüm ihracatının yüzde 45’ini biz sağlıyoruz. Dolayısıyla bizim ihracatçımıza çok iş düşüyor."