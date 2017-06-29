Türkiye'den Rusya Federasyonu'na yılın 5 aylık döneminde 681 bin dolar karşılığında 2 bin 76 ton lahana ihraç edildi

Rusya Federasyonu'na 1 Ocak-31 Mayıs döneminde 2 bin 76 ton lahana satılarak karşılığında 681 bin 277 dolar gelir elde edildi.



AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Rusya'ya yılın 5 aylık döneminde mandalinadan kiraza, erikten karpuza, pırasadan bibere kadar 17 kalem meyve ve sebze ihraç edildi.



Türkiye'nin Rusya'ya ihraç ettiği lahana miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 2 bin 76 tona yükseldi. Miktardaki artışa rağmen, gelirde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 gerileme oldu. Bu yılın 5 aylık döneminde Rusya'ya lahana ihracatından 681 bin 277 dolar gelir sağlandı.



Öte yandan Türkiye, bu dönemde 215 bin 379 ton meyve ve sebze ihracatı karşılığında 123 milyon 738 bin 321 dolar gelir elde etti.