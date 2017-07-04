- Rusya'nın Rezerv Fonu 987,2 milyar rubleye çıktı

MOSKOVA (AA) – Rusya’nın Rezerv Fonu haziranda bir önceki aya göre yüzde 5,9 artarak 987,2 milyar rubleye yükseldi.

Rusya Maliye Bakanlığı verilerine göre, ülkenin Rezerv Fonu haziranda bir önceki aya göre yüzde 5,9’luk artışla 987,2 milyar rubleye (yaklaşık 16,7 milyar dolar) çıktı.

Rusya’nın Rezerv Fonu, 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 73 azalarak 3,6 trilyon rubleden 972 milyar rubleye gerilemişti.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bir süre önce yaptığı açıklamada, bu yıl petrol ve doğalgaz ihracatından elde edilen ek gelirlerin 623 milyar ruble düzeyinde olmasını beklediklerini belirterek, “Söz konusu ek gelirler, önümüzdeki yılın bütçe açığını kapatmak için kullanılacak.” demişti.

Rusya’nın bütçe açığı 1 Haziran 2017 itibariyle 562,8 milyar ruble düzeyindeydi.