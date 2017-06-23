Rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinin üçüncü gününde iki bölge için 100 megavatlık kapasite 3 firmaya tahsis edildi

Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kurulması amacıyla yapılan ön lisans ihalelerinin üçüncü gününde, Ordu ve Bilecik-Eskişehir-Kütahya bölgelerinde kilovatsaat başına en düşük teklifi veren 3 şirkete toplamda 100 megavatlık kapasite tahsisi yapıldı.



Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Vekili Hakkı Özata'nın komisyon başkanlığını yaptığı ihalede, Ordu bölgesi için teklif veren 12 firmanın dosyaları açılarak incelendi.

Ordu bölgesi için kilovatsaat başına eksi 0,37 dolar/cent ile en düşük teklifi veren Baysal Elektrik Üretim AŞ'ye 10 megavatlık kapasite tahsisi yapıldı. Şirketin burada kuracağı santralin adı Bayır RES olacak.

Bu bölge için kilovatsaat başına eksi 0,33 dolar/cent teklif veren Özgül Kamelya Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim AŞ de 40 megavatlık kapasite tahsis hakkı elde etti. Şirket burada Kamelya RES adında bir santral kuracak.

Toplamda 50 megavat kapasite tahsisi yapılacak Bilecik-Eskişehir-Kütahya bölgesi için de 18 firmanın teklif dosyaları incelendi. Bu firmalar arasından kilovatsaat başına eksi 1,03 dolar/cent ile en düşük teklifi veren RES Anatolia Holding AŞ'ye 50 megavatlık kapasite tahsis edildi. Şirket, bölgede Işıklar RES adında bir santral kuracak.

Rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinin üçüncü gününde dört ayrı bölge için toplamda 220 megavatlık kapasite tahsisi gerçekleştirildi. Bugün yapılan ihaleler sonucunda 11 bölgede 710 megavatlık kapasite tahsisi süreci tamamlandı.