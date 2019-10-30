Saadet Partisi'nden emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda açıklamalarda bulundu.

TV5'te gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sevim, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusuna da değindi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, şunları söyledi:

"Türkiye'de sağlık giderlerinin karşılanması, son derece önemli bir gider kalemi oluşturuyor.

Maalesef bugün aktif çalışanların primleriyle emeklilerin maaşları ödenemiyor.

Bütçe açığının en önemli bölümü, bundan kaynaklanıyor.

Dolayısıyla bugünkü şartlarda bu mantıkla EYT'lilerin de devreye girmesiyle bu problemin çözülmesini mümkün görmüyor, mevcut iktidar.

Yani bu işin bütçe açığını çok daha fazla ileri derecelere çıkarabileceğini, götürebileceğini düşündüğünden dolayı, daha doğrusu korktuğundan dolayı, EYT'lilerin problemini çözmeye yanaşmıyor."

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