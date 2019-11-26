Sabancı Holding açıkladı! Dev şirketin hisseleri satıldı

Sürmegöz Teksil Yatırım Anonim Şirketi tarafıdan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar belirtildi:

"Şirketimiz tarafından yapılan 07.11.2019 tarihli özel durum açıklaması ile Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Yünsa") sermayesinin %57,88'ini temsil eden 16.878.507 TL nominal değerli paylarının satın alınması amacıyla Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ile imzalanan Pay Devir Sözleşmesi kapsamında hisse devrinin 26.11.2019 tarihinde gerçekleşeceği duyurulmuştu.

26.11.2019 tarihi (bugün) itibarıyla kapanış işlemleri tamamlanmış olup Yünsa'nın sermayesinin %57.88'ini temsil eden 16.878.507 TL nominal değerli payların şirketimize satış ve devir işlemi tamamlanmıştır.

Şirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26 1 sayılı Pay Alım Tebliği hükümleri çerçevesinde Yünsa için zorunlu pay alımı teklifi yapılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuuru yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermapiye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etme için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."

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