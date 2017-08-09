SGK, fiilen çalışmadığı halde bir işyerinde sigortalı gösterilen kişiler ile bu iş için kurulmuş paravan şirketlerin peşine düştü. Son iki yılda da 300 bine yakın sahte sigortalı tespit edildi. Bu kişilerin tüm hakları iptal edildi ve ödenen emeklilik aylıkları, sağlık yardımları yasal faiziyle birlikte tahsil edildi. "Emeklilik yaşı yükselecekmiş, oğlumu bir yakınımın şirketinde çalışıyor göstersek, primleri cebimizden ödesek, sorun yaşar mıyız?” Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, bu ve benzeri soruların okuyuculardan hemen her gün geldiğini belirtti. "Aman diyorum; ne kendinizi bir şirkette çalışıyor gösterin ne de şirket sahibiyseniz yakınınızdan gelen bu tür ricaları kabul edin" uyarısında bulunan Doğan, bu işin sahtekarlığa girdiğini ve cezasının da tüm kesimler için çok ağır olduğunu aktardı.

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Noyan Doğan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:







"EMEKLİLİK yaşı yükselecekmiş, oğlumu bir yakınımın şirketinde çalışıyor göstersek, primleri cebimizden ödesek, sorun yaşar mıyız?” Bu ve benzeri sorular, okuyuculardan hemen hemen her gün geliyor. Aman diyorum; ne kendinizi bir şirkette çalışıyor gösterin ne de şirket sahibiyseniz yakınınızdan gelen bu tür ricaları kabul edin. Çünkü bu iş sahtekarlığa giriyor ve cezası da tüm kesimler için çok ağır. Yapılan tespitler son yıllarda sahte sigortalı sayısının arttığını gösteriyor. Öyle ki, bu iş bir sektör haline gelmiş durumda. Sahte sigortalı kaydı yapan onlarca paravan şirket kuruluyor. Vatandaşlar, bu paravan şirketler üzerinden dolandırılıyor. İşte, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir süredir hem sahte sigortalıların hem de hem de bu iş için kurulan paravan şirketlerin peşine düştü.



KİMLER SAHTE SİGORTALI?



Fiilen çalışmadığı halde sosyal güvenlik haklarından yararlanmak için bir işyerinde sigortalı gösterilmek sahte sigortalılığa giriyor. Kimileri, emeklilik hakkından yararlanmak için bir işyerinde çalışıyor gözüküyor ki, bazı işverenler erken emeklilik için kendi şirketinde işçi olarak bile kendini gösteriyor. Kimileri, emeklilik için gerekli prim/gün sayısını doldurmadıklarından eksik günler için bu yola başvuruyor. Kadınlar, hamilelik döneminde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek ve doğum öncesi ile sonrasında iş görememezlik ödeneğinden faydalanmak için bir yerde çalışıyor gözüküyor. Kimileri de sağlık hizmetinden yararlanmak için bu yöntemi tercih ediyor.



TEK TEK TESPİT EDİLİYOR



İşin aslı, bir işyerinde sigortalı gözükmek yıllardır uygulanan bir yöntem. Maalesef çoğunluk ‘ne var canım nasıl olsa prim ödeniyor, devletin kaybı yok’ diyerek, bunun bir suç olduğunu bilmiyor. Ama öyle değil; suç ve cezası da çok ağır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir süredir fiilen çalışmayan, sigortalı gözüken kişileri tespit etmeye başladı. Son iki yılda da 300 bine yakın sahte sigortalı tespit edildi. Bu kişilerin hem sağlık hem de emeklilik hakları iptal edildi ve emeklilik aylıkları, sağlık yardımları yasal faiziyle birlikte bu kişilerden tahsil edildi. Sigortalı yapan işverenlere ciddi cezalar kesildi.



Peki, çözüm ne? Çözüm; prim/gün sayısı yetersiz olanlar isteğe bağlı sigorta, yurtdışında çalışanlar da hizmet borçlanması yapabilirler.



CEZASI ÇOK AĞIR



SİGORTALI İÇİN;



- Sigortalılığı ve prim günleri iptal ediliyor, ödediği primler iade edilmiyor.

- Emekli olunmuşsa, emeklilik iptal ediliyor, ödenen maaşlar faiziyle geri isteniyor.

- Sahte sigortalılık süresince hem kendi hem de yakınları adına ödenen tüm sağlık giderleri geri isteniyor.

- Sahte sigortalı için Cumhuriyet Savcılığına hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulunuluyor.

- Sigortalı kişiye ödenen iş görememezlik aylıkları faiziyle birlikte geri isteniyor.



SİGORTA ETTİREN İÇİN;



- İşveren gösterdiği her sahte sigortalı için ve sahte sigortalılığın devam ettiği her ay için asgari ücret kadar (1.777 TL) ceza ödüyor. Sadece 1 kişi için, 1 yıllık işverenin ödeyeceği tutar faiz hariç, 21 bin lirayı geçiyor.

- Devletin ödediği emekli aylığı, sağlık giderini sahte sigortalı ödeyemezse, işverenden faiziyle birlikte alınıyor.

- İşveren hakkında resmi belgede sahtecilik yaptığı gerekçesiyle 2 ila 5 yıl arası hapis cezası için suç duyurusunda bulunuluyor.

- İşveren vergi cezası da ödemek zorunda kalıyor.



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ulusal.com.tr SGK , fiilen çalışmadığı halde bir işyerinde sigorta lı gösterilen kişiler ile bu iş için kurulmuş paravan şirketlerin peşine düştü. Son iki yılda da 300 bine yakın sahte sigortalı tespit edildi. Bu kişilerin tüm hakları iptal edildi ve ödenen emeklilik aylıkları, sağlık yardımları yasal faiziyle birlikte tahsil edildi."EMEKLİLİK yaşı yükselecekmiş, oğlumu bir yakınımın şirketinde çalışıyor göstersek, primleri cebimizden ödesek, sorun yaşar mıyız?” Bu ve benzeri sorular, okuyuculardan hemen hemen her gün geliyor. Aman diyorum; ne kendinizi bir şirkette çalışıyor gösterin ne de şirket sahibiyseniz yakınınızdan gelen bu tür ricaları kabul edin. Çünkü bu iş sahtekarlığa giriyor ve cezası da tüm kesimler için çok ağır. Yapılan tespitler son yıllarda sahte sigortalı sayısının arttığını gösteriyor. Öyle ki, bu iş bir sektör haline gelmiş durumda. Sahte sigortalı kaydı yapan onlarca paravan şirket kuruluyor. Vatandaşlar, bu paravan şirketler üzerinden dolandırılıyor. İşte, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir süredir hem sahte sigortalıların hem de hem de bu iş için kurulan paravan şirketlerin peşine düştü.Fiilen çalışmadığı halde sosyal güvenlik haklarından yararlanmak için bir işyerinde sigortalı gösterilmek sahte sigortalılığa giriyor. Kimileri, emeklilik hakkından yararlanmak için bir işyerinde çalışıyor gözüküyor ki, bazı işverenler erken emeklilik için kendi şirketinde işçi olarak bile kendini gösteriyor. Kimileri, emeklilik için gerekli prim/gün sayısını doldurmadıklarından eksik günler için bu yola başvuruyor. Kadınlar, hamilelik döneminde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek ve doğum öncesi ile sonrasında iş görememezlik ödeneğinden faydalanmak için bir yerde çalışıyor gözüküyor. Kimileri de sağlık hizmetinden yararlanmak için bu yöntemi tercih ediyor.İşin aslı, bir işyerinde sigortalı gözükmek yıllardır uygulanan bir yöntem. Maalesef çoğunluk ‘ne var canım nasıl olsa prim ödeniyor, devletin kaybı yok’ diyerek, bunun bir suç olduğunu bilmiyor. Ama öyle değil; suç ve cezası da çok ağır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir süredir fiilen çalışmayan, sigortalı gözüken kişileri tespit etmeye başladı. Son iki yılda da 300 bine yakın sahte sigortalı tespit edildi. Bu kişilerin hem sağlık hem de emeklilik hakları iptal edildi ve emeklilik aylıkları, sağlık yardımları yasal faiziyle birlikte bu kişilerden tahsil edildi. Sigortalı yapan işverenlere ciddi cezalar kesildi.Peki, çözüm ne? Çözüm; prim/gün sayısı yetersiz olanlar isteğe bağlı sigorta, yurtdışında çalışanlar da hizmet borçlanması yapabilirler.SİGORTALI İÇİN;- Sigortalılığı ve prim günleri iptal ediliyor, ödediği primler iade edilmiyor.- Emekli olunmuşsa, emeklilik iptal ediliyor, ödenen maaşlar faiziyle geri isteniyor.- Sahte sigortalılık süresince hem kendi hem de yakınları adına ödenen tüm sağlık giderleri geri isteniyor.- Sahte sigortalı için Cumhuriyet Savcılığına hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulunuluyor.- Sigortalı kişiye ödenen iş görememezlik aylıkları faiziyle birlikte geri isteniyor.SİGORTA ETTİREN İÇİN;- İşveren gösterdiği her sahte sigortalı için ve sahte sigortalılığın devam ettiği her ay için asgari ücret kadar (1.777 TL) ceza ödüyor. Sadece 1 kişi için, 1 yıllık işverenin ödeyeceği tutar faiz hariç, 21 bin lirayı geçiyor.- Devletin ödediği emekli aylığı, sağlık giderini sahte sigortalı ödeyemezse, işverenden faiziyle birlikte alınıyor.- İşveren hakkında resmi belgede sahtecilik yaptığı gerekçesiyle 2 ila 5 yıl arası hapis cezası için suç duyurusunda bulunuluyor.- İşveren vergi cezası da ödemek zorunda kalıyor.