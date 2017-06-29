"Çarşamba Ovası'nda yaklaşık 42 milyon lira sadece sebze yetiştiren çiftçilerimizin zararı var. Buna fındık ve meyve ağaçları dahil değil"

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, sağanak nedeniyle Çarşamba Ovası'nda sebze yetiştiren çiftçilerin yaklaşık 42 milyon lira zarara uğradığını belirtti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 21 Haziran'daki sağanak nedeniyle zarar gören tarım alanlarının tespiti amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akman ile Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, yağışların etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu, çiftçilerle görüştü.

Aydemir, Samsun-Ordu karayolunun deniz tarafında kalan bütün tarım arazilerinin zarar gördüğünü söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile milletvekillerinin bölgede inceleme yaptığına işaret eden Aydemir, "Kendileri de yaşanan felaketinin nedeninin teknik bir hatadan kaynaklı olduğunu belirtti. Drenaj kanalının suyu tamamen tarlaya doluyor. Geçtiğimiz yıllarda da aynı felaketi yaşayan çiftçilerimiz artık sorun yaşamak istemiyor. Bu teknik aksaklığın giderilmesini istiyoruz." dedi.

Yörede yaklaşık 40 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığını, özellikle sebze yetiştiriciliği yapan çiftçilerin zarar gördüğünü aktaran Aydemir, "Çarşamba Ovası'nda yaklaşık 42 milyon lira sadece sebze yetiştiren çiftçilerimizin zararı var. Buna fındık ve meyve ağaçları dahil değil." ifadesini kullandı.

Akman da sağanaktan zarar gören çiftçilerin kayıtlarının hızlı şekilde yapıldığını, en geç bir hafta içinde çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

Çaltı Köyü Muhtarı Salih Yediyıldız ise DSİ'nin yörede açık drenaj çalışması uyguladığını, ilçedeki bütün kılçık kanallarının tek bir noktada Çaltı köyünden denize bağlandığını anlattı.

DSİ mühendisleri ve proje sorumlularına bunun hatalı olduğunu söylediklerini ama maalesef kendilerini dinlemediklerine dikkati çeken Yediyıldız, "Geçen yıl da bu sorunu yaşadık fakat yine önlem alınmadı. Geçen yılki felaketten sonra birçok çiftçimiz borçlarından kaynaklı köylerini terk edip gitti. Biz çiftçilerimizin köylerimizde kalmasını istiyoruz. Yetkilerin bir an önce burada pompa sistemini hayata geçirmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.