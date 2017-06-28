Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
"Koçyiğit askeri okul personeli ve öğrencilerini fişledi"
Tablet ve telefonlara dikkat
Tablet ve telefonlara dikkat

Samsung, ABD'de 380 milyon dolarlık fabrika açıyor

Fabrikanın yaklaşık bin kişilik istihdam yaratması bekleniyor

Samsung, ABD'de 380 milyon dolarlık fabrika açıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ABD'de 380 milyon dolarlık fabrika açacağını duyurdu.

Samsung'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 2020 yılında açılacak 380 milyon dolarlık fabrikanın bölgede 954 kişiye istihdam sağlayacağı belirtildi.

Söz konusu fabrikada ABD pazarı için ev aletleri üretileceği bilgisine yer verilen açıklamada, Güney Carolina eyaletinin seçimiyle ilgili olarak ise bölgenin güçlü tedarik zinciri ve ulaşım altyapısı özelliklerine dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Üst Yöneticisi (CEO) B.K. Yoon, ABD piyasasının şirket için "en hızlı büyüyen ve en önemli tüketici pazarı" olduğunun altını çizdi.

Samsung'un Güney Carolina'da 800 kişiye istihdam sağlayan çağrı merkezinin olduğunun kaydedildiği açıklamada, firmanın bugüne kadar ABD'de 10 milyar doların üzerinde yatırım yaptığı vurgulandı.

Etiketler; #Güney Carolina #samsung
banner863
Önceki Haber
Voleybol: Genç Kızlar Balkan Şampiyonası
Sonraki Haber
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.