Bakan Özlü canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Hafta sonu tatili devam ediyor, kaldırılması mümkün değil" diyen Özlü "Hafta sonu çalışmak isteyen işletmeler izin almayacak" ifadelerini kullandı.

Sanayi Bakanı Faruk Özlü Bloomberg HT'nin canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı.



İşte Bakan Özlü'nün konuşmasından satırbaşları:



- Büyüme, sanayi ve teknoloji ile olacak.



- Zeytinlik tartışmasında maddelerin iyi okunmadığını düşünüyorum.



- Zeytinlik konusu tekrar gündeme gelebilir ama önceliğimiz değil.



- Türkiye'nin büyük endüstri bölgelerine ihtiyacı var.



- Hafta sonu tatili devam ediyor, kaldırılması mümkün değil.



- Hafta sonu çalışmak isteyen işletmeler izin almayacak.



- 2002 yılında OSB sayısı 197 iken, bugün sayı 302'ye çıktı.



- Büyümeyi bu yılın ikinci yarısında daha yüksek bekliyoruz.



- 2. Çeyrekte %5'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz.



- Hedefimiz yıl sonuna kadar ar-ge merkezleri sayısını bine çıkarmak.



- Yüksek katma değerli ürünler demek yüksek teknolojili ürünler demektir.



- Türkiye'de 66 teknokent var, 54'ü faaliyet gösteriyor.



- Türkiye'deki patent sayılarının hızlı bir şekilde artmasını bekliyoruz.



- Bayram sonrasında yerli otomobil ile ilgili hızlı bir süreç olacak.



- Hedefimiz 2019'da türk otomobilinin yollarda görülmesidir.



- Yerli otomobili özel sektör öncülüğünde, devlet destekli istiyoruz.



- 2002 yılında osb sayısı 197 iken, bugün sayı 302'ye çıktı.



ulusal.com.tr