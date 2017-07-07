Üretim Reform Paketi’nin ilk uygulaması şehir içindeki sanayi sitelerinin şehir dışına taşınmasıyla başlıyor. Bu kapsamda 135 sanayi sitesi taşınacak. Dönüşümün tahmini maliyeti 20 milyar lira olacak.

Üretim Reform Paketi şehir içindeki sanayi sitelerinin taşınması uygulamasıyla hayata geçiyor.



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 858 sanayi sitesinin 135’inin şehir içinde kaldığını tespit ederek bunların taşınmasına karar verdi. İlk etapta 10 sanayi sitesi şehir dışına taşınacak.



Isparta Merkez Yeni Sanayi Sitesi, Kastamonu Sanayi Sitesi ve Kastamonu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Düzce Sanayi Sitesi, Malatya Sanayi Sitesi, Elazığ Merkez Sanayi Sitesi, Rize Küçük Sanayi Sitesi, Sivas Keresteciler, Marangozcular ve Oto Tamircileri Küçük Sanayi Sitesi ile Yüzüncü Yıl Sanayi Sitesi, Bursa Yenişehir Sanayi Sitesi ve Tokat Merkez Sanayi Sitesi ilk etapta taşınacak olan sanayi siteleri arasında yer aldı.



10 sanayi sitesinin taşınmasının tahmini maliyeti 2 milyar 200 milyon TL olacak.



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü sanayi sitelerinin taşınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Özlü, “iş yerlerinde daha fazla üretim yapabilmeleri maksadıyla bu sanayi sitelerimizin, daha geniş alanlara taşınmasını öngördük” dedi.



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