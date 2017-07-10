Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 3,5 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,5 azalış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,5 azalış gösterdi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,5 geriledi.



Öte yandan, mayısta arındırılmamış sanayi üretim endeksinde 2016'nın aynı ayına göre yüzde 4 artış kaydedildi.



Beklentiler









AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayısta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 artmasını öngörmüştü.



Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 4,3 ve mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,2 artacağı öngörüsünde bulunmuştu.