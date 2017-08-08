Sanayi üretimi, Haziran'da aylık bazda yüzde 0.4 gerilerken, yıllık bazdaki artış yüzde 3.4 düzeyinde kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.2 artarken imalat sanayi üretimi yüzde 0.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.6 azaldı.



Yıllık bazda ise, madencilik ve taşocakçılığı üretimi yüzde 0.5 azalırken, imalat sanayi üretimi yüzde 3.8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı endeksi yüzde 2.5 arttı.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, Haziran ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 2.2 ile ara malında gerçekleşti.



Haziran ayında aylık bazda en fazla azalış yüzde 7.3 ile tütün ürünleri üretiminde gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 5.6 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin üretimi ve yüzde 4.6 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri üretimi izledi.



Haziran ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 29.1 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin üretiminde gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 19.2 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı ve yüzde 14,1 ile diğer ulaşım araçlarının üretimi izledi.



Yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sanayi üretimi yüzde 1.7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.5 arttı.