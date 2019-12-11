Sanayiciler enerji maliyetlerine çözüm arıyor
Sanayiciler enerji maliyetlerine çözüm arıyor. Çünkü elektrik fiyatları yüzde 100 arttı. Uzmanlar, sanayi şirketlerinin fatura ayrıntılarını doğru okumayı tavsiye ediyor. Ayrıca elektrik üretimi ve elektrik tedariki sözleşmelerindeki yükümlülüklerin tek taraflı olmaması konusuna dikkat çekiliyor.
Sanayicileri elektrik çarptı. 1 yılda enerji maliyetleri yüzde 100 arttı. Bu artış üretim maliyetlerine de yansıtıldı.
Sanayiciler enerji giderlerini azaltma arayışı içinde.
Ege bölge Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez, sanayicilerin içinde bulunduğu durumu Türkiye’de enerjinin durumu ve elektrik piyasası bilgilendirme toplantısında özetledi.
Uzmanlar, sanayicileri elektrik fatura ayrıntılarını dikkatli okumayı önerdi.
Bir sanayi işletmesinin elektrik faturası; aktif enerji birim fiyatı, aktif enerji bedeli, reaktif enerji bedeli, dağım bedeli, iletim bedeli, TRT payı, Enerji Fonu, Belediye Tüketim Vergisi ve KDV bileşenlerinden oluşuyor. Zamlandığında verginin vergisi ödeniyor.
Uzmanlar şirketlerin elektrik üretimi enerji tedariki sözleşmeleri konusunda sanayicileri uyardı.
Sanayicilere güneş enerjisi santrali öneren Elektrik mühendisi Serkan Çolakkaya, yatırım maliyeti ve geri ödeme süresinin düştüğünü belirtti.
HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
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