Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak-Haziran'da bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 8.58 azalışla 401 bin 158 adete geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak-Haziran'da bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 8.58 azalışla 401 bin 158 adete geriledi.



ODD verilerine göre, bu dönemde otomobil satışları, yüzde 9.62 azalarak 305 bin 924 adete, hafif ticari araç satışları da, yüzde 5.08 azalarak 95,234 adete düştü.



Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.61 azalarak 83bin 658 adete geriledi.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 6.96 azalarak 66 bin 164 adete, hafif ticari araç satışları da yüzde 14.37 azalarak 17 bin 494 adete indi.

ODD açıklamasına göre, 2017 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 875 bin adet ile 925 bin adet aralığında olacağı öngörülüyor.