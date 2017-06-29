Danimarka kökenli, dünyanın önde gelen çoklu varlık, trading ve yatırım uzmanı Saxo Bank, Türkiye iştiraki olan Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş.'nin faaliyetlerine son verme kararı aldığını açıkladı.

Danimarka kökenli, dünyanın önde gelen çoklu varlık, trading ve yatırım uzmanı Saxo Bank, Türkiye iştiraki olan Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş.'nin faaliyetlerine son verme kararı aldığını açıkladı.



İş yapış biçiminde sadeleşme ve yoğun odaklanma stratejisi kapsamında global yapılarında yeni düzenlemelere gittiklerini belirten Saxo Bank Global Satışlar Başkanı Matteo Cassina konuya ilişkin şunları söyledi:



"Bölgedeki çok güçlü mevcut ortaklarımıza daha iyi odaklanmak için İstanbul ofisimizi kapatmaya karar verdik. İstanbul'da bir ofis açmak bölgenin en prestijli yerel finans kuruluşlarından bazıları aracılığı ile ürünlerimizin yaygın dağıtımını sağlamakta etkili oldu. Ofisin kapanması genel giderleri azaltmamıza ve küresel iş akışını sadeleştirmemize, aynı zamanda stratejik ortaklıklar aracılığı ile doğrudan perakende işi yaptığımız ve yapmayı hedeflediğimiz ülkeler için amaçlarımızı yeniden belirlememize olanak verecek."



2012 yılından beri Saxo Bank'ın Türkiye iştiraki olan Saxo Capital Markets'in Genel Müdürlüğü görevini yürüten Savaş Divanlıoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:



Saxo Capital Markets Ekipleri bu süreçte müşterilerimizle yakın temasta olacak ve onlarla birlikte sonlandırma işlemlerinin düzenli bir şekilde yönetilmesini sağlayacaklardır. Müşterilere pozisyon ve hesaplarını kapatmaları veya pozisyonlarını alternatif bir aracı kuruma transfer etmeleri için dört aylık bir süre tanınacaktır. Bu süre içinde kapatmanın müşteriler üzerindeki etkilerini minimuma indirmek için, Saxo çalışanları müşterilere yardım etmeye devam edeceklerdir.



Saxo Bank'ın trading platformu, teknolojisi ve piyasa erişimi aracılığı ile son müşterilere global sermaye piyasalarına erişim sunan 100'den fazla White label ortağı bulunuyor.



Saxo Bank'ın ödüllü alım-satım platformları 20'den fazla dilde hizmet vermekte ve dünya çapında 100'ü aşkın finans kurumunun teknolojik omurgasını oluşturuyor.



1992'de kurulan ve merkezi Kopenhag'da bulunan Saxo Bank'ın aralarında Londra, Singapur, Paris, Zürih, Dubai ve Tokyo'nun da bulunduğu dünya çapındaki finans merkezlerinde 1500'den fazla çalışanı bulunuyor.