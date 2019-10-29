"Şayet çıkarsa EYT muhtemelen onları kapsayacak" - SON DAKİKA HABERLERİ 29 Ekim 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar

Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili bir soruya yanıt verdi.

Bugünkü yazısında Sarısu'ya gelen soruda "Aralık 1970 doğumluyum. Sigorta girişim Mart 1997 ayında olup 6000 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? EYT beni kapsar mı? Bir de askerliğimi ödemem emekliliğimi öne çeker mi?" ifadeleri yer aldı.

Ekrem Sarısu'nun cevabı ise şu şekilde oldu:

"Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabisiniz.

Priminiz yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de, 56 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

Şayet çıkarsa EYT muhtemelen yaş dışındaki şartları sağlayanları kapsayacak.

Süre şartını sağlayamadığınızdan kısa sürede çıkacak bir yasadan yararlanamazsınız.

Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden sonra yaptığınızdan, borçlanma emekli olma şartlarınızı değiştirmez, sadece priminizi artırır.

Priminiz de yeterli olduğundan askerliğinizi borçlanmanıza gerek yok."

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