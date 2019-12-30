Şeker Fabrikası, İŞKUR ile 1500 personel alacağını açıkladı... Şartlar ne olacak? Hangi alandan alım yapacak?

Türkiye Şeker Fabrikaları(TÜRKŞEKER); lise, ön lisans ve lisans mezunu olan 1500 personel alımı yapacaklarını ilan etti. TÜRKŞEKER'e başvuru İŞKUR üzerinden olacak. Başvurular 31 Aralık 2019 Salı günü başlayacak. 6 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek. Başvurması beklenen adaylarda, aranan pozisyon için istenen niteliklerin karşılanması istenecek.

TÜRKŞEKER alacağı 1090 işçinin lise mezunları arasından seçileceğini ilan etti. Alımlar, Ağrı, Ankara, Burdur, Elazığ, Erciş, Ereğli, Eskişehir, Ilhın, Kars, Kastamonu, Malatya, Susurluk, Uşak, Yozgat illerine yapılacak. Tüm alımlar 14 ilde gerçekleşecek. 260 kişi ise ön lisans mezunlarından seçilecek.

Ziraat Mühendisi ve İdari Personel şeklinde alım gerçekleşecek. Ziraat Mühendisi olarak toplam 20 kişi alınacak. İdari Birimler için ise; İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Maliye, Yönetim Bilişim Sistemleri mezunu toplam 130 kişi alınması planlanıyor.









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