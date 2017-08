Türkiye’nin en büyük müteahhitlik firmalarından biri olan Eko İnşaat’ın iflası istendi. İflas talepli davayı, şirkete teminat mektubu veren bir banka açtı. Yarım asrı deviren Eko İnşaat’ın, yurtiçi ve yurtdışı onlarca büyük projede imzası bulunuyor. NATO’nun Türkiye’deki bir çok tesisi de yine Eko İnşaat tarafından yapıldı.

Eko İnşaat ve Tic. A.Ş. ve grup şirketi Prekons İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ye karşı iflas davası Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde açıldı. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; temmuz ayı başında açılan dava dosyasından edinilen bilgilere göre, anılan davanın açılmasına neden olan sürecin başında ise, nakde dönen 17 milyon 278 bin TL’lik bir teminat mektubu yer aldı.



ÖNCE TAKİP SONRA İFLAS İSTEMİ



Arap Türk Bankası A.Ş.’nin (A&T Bank) açtığı iflas davası öncesi her iki şirkete karşı icra takibi başlatıldı. Şirket avukatları, Ankara İcra Müdürlüğü’nde açılan takibe itiraz etti. Banka avukatı ise bu kez itirazın iptali ve şirketin iflası talebi ile dava açtı.



TEMİNAT MEKTUBUNU ÖDEDİ



Edinilen bilgilere göre A&T Bank, Prekons İnşaat’a 4 milyon 750 bin TL’lik teminat mektubu verdi. Bu teminat mektubunda Eko İnşaat’ın da kefaleti vardı. Eximbank’a hitaben verilen teminat mektubu 5 Mayıs 2017’de TL’ye çevrilerek A&T Bank tarafından Eximbank’a ödendi. Banka bu ödemeden 20 gün sonra şirkete karşı icra takibine başladı.



BAŞKA İCRA TAKİPLERİ DE VAR



Ankara Ticaret Mahkemesi’nde açılan davaya, Eko İnşaat ve Prekons İnşaat adına henüz bir savunmanın sunulmadığı anlaşıldı. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Eko İnşaat’a karşı başka firmaların da icra takibi başlattıkları belirtildi.



YARIM ASRI DEVİREN DEV



Eko İnşaat’ın sektördeki geçmişi ise yarım asrı geçiyor. Şirketin yönetiminde Köksal ve Yaykıran ailelerinden isimler bulunuyor. Şirket, müteahitlik sektöründe Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri konumunda.



UZMANLIK ALANI HAVAALANLARI



İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Bodrum Milas Havaalanı, Sabiha Gökçen Havaalanı Eko İnşaat’ın üstlendiği projelerden bir kaçı… Yine, Konya, Kayseri, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Bandırma, Akhisar, Muş, Batman ve Merzifon’daki askeri havaalanları da Eko İnşaat’ın üstlendiği projeler arasında yer aldı.



İncirlik NATO Hava Üssü, Balgat Amerikan Hava Üssü yanı sıra, Pakistan, Kazakistan, Bulgaristan ve Romanya’da büyük çaplı otoyol projelerini üstlendi. Eko İnşaat'ın kardeş kuruluşu konumundaki Prekons İnşaat da 30 yıla yakın bir süreden beri çelik inşaat alanında çok sayıda projeye imza attı. Eko İnşaat’ın, Ankara’daki merkez ofisi yanı sıra Romanya, Pakistan ve Kazakistan’da da ofisleri bulunuyor.



Konu ile ilgili telefonla aradığımız şirketin merkez ofisine ise ulaşılamadı.



ulusal.com.tr