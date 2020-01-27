Sektörel güven yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

Hizmet sektörü güven endeksi aralık 2019'da 93,2 iken bu ay yüzde 2,2 artarak 95,2'ye yükseldi.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi ocak ayında yüzde 2,2 artarak 105 değerine çıktı.

İnşaat sektörü güven endeksi geçen ay 68,9 iken, ocak ayında yüzde 14,6 artarak 78,9 oldu.

Merkez Bankası'ndan da imalat sanayisine ilişkin bir açıklama yapıldı.

Buna göre; Kapasite kullanım oranı, ocakta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 75,5'e geriledi.

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