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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (Dolar kaç lira)

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5190, avro 4,1490 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (Dolar kaç lira)

Kapalıçarşı'da 3,5170 liradan alınan dolar 3,5190 liradan satılıyor. 4,1470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1490 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5260 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1250 lira olmuştu.

Etiketler; #dolar #Türk lirası
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