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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5240, avro 4,0630 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 3,5220 liradan alınan dolar 3,5240 liradan satılıyor. 4,0610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0630 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5340 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0540 lira olmuştu. 

Etiketler; #döviz açılış fiyatları #Döviz
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