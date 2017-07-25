Kapalıçarşı'da 3,5530 liradan alınan dolar 3,5550 liradan satılıyor. 4,1440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1460 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5560 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1390 lira olmuştu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.