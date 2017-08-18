Dolar 3,5260 liradan, avro 4,1400 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5260, avro 4,1400 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3,5240 liradan alınan dolar 3,5260 liradan satılıyor. 4,1380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1400 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5150 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1250 lira olmuştu.