İstanbul serbest piyasada dolar 3,4970, avro 4,1280 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,4950 liradan alınan dolar 3,4970 liradan satılıyor. 4,1260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1280 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,4970 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1250 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,4970, avro 4,1280 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,4970, avro 4,1280 liradan güne başladı.
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