SGK, yaptığı değişiklikle işitme cihazında geri ödemeyi kaldırdı. Bunun yerine işitme cihazı alacak hastalar tıpkı eczaneden ilaç alır gibi, işitme cihazını temin edebilecek. Böylece hastaların işitme cihazına erişimi kolaylaştı

Sosyal güvenlik sisteminde pek çok risk güvence altına alınır. Ancak emeklilik ve sağlık koruma altına alınan risklerin belki de en önemlileridir. Şubat 2017 verilerine göre, SGK'nın devlet katkısı hariç 12 milyar 907 milyon TL prim geliri var. Buna karşılık SGK aynı dönemde 16 milyar 419 milyon TL emekli aylığı ödemiş. 6 milyar 765 milyon sağlık ödemesiyle birlikte SGK'nın toplam ödeme rakamı 23 milyar 285 milyon TL'yi bulmuş.



KAPSAM GENİŞLİYOR



SGK son dönemde sağlıkta karşıladığı hizmetlerin kapsamını genişletiyor. Tüp bebek tedavisinde üçüncü denemenin de kapsama alınması bu çerçevede yapılan değişikliklerden biri. Fizik tedavi kapsamında kaplıca tedavisinin ödeme listesine alınması da aynı şekilde SGK'nın karşıladığı sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi çerçevesinde yapılan bir düzenleme. SGK geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir değişiklikle işitme sorunu yaşayanlar için de önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi.



GERİ ÖDEME VARDI



SGK işitme cihazını da doğrudan karşılayarak, hastaların işitme cihazına erişimini kolaylaştırdı. Bu sayede hastalar geri ödeme almak yerine doğrudan işitme cihazını temin edebilecek. Cihaz temini noktasında SGK değişiklik öncesinde geri ödeme yöntemini kullanıyordu. Cihazın bedelinin SGK'dan geri alınabilmesi için SGK ile anlaşması bulunan bir sağlık kurumundan alınmış sağlık kurulu raporu gerekiyor. Bu raporla SGK'ya başvurulduğunda SGK belirlenen rakamı geri ödüyordu.



SAĞLIKTA YENİ HAMLELER GELİYOR



İşitme cihazı çoğu insan için hayati önem taşıyor. SGK'nın yaptığı bu değişiklik de işitme cihazına ihtiyacı olan ve sürekli bu cihazları kullanan kişiler için çok önemli. İşitme cihazının bedelini kendi ceplerinden ödemek durumunda kalan kişiler nakit sorunu yaşayabiliyorlar. Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün haberine göre bu değişiklikle işitme cihazı kullanan kişilerin işitme cihazlarına erişimi kolaylaşmış oldu ve SGK da sağlık alanındaki hamlelerine yenisini ekledi.



ECZANEDEN İLAÇ ALMAK KADAR KOLAY



Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle SGK işitme cihazında geri ödemeyi kaldırdı. Bunun yerine işitme cihazı alacak hastalar tıpkı eczaneden ilaç alır gibi, SGK'nın anlaşmalı olduğu eczane ve medikallerden işitme cihazını temin edebilecekler. Anlaşmalı eczane ve medikallerden işitme cihazını temin edebilecek vatandaş, kolayca cihaza kavuşabilecek.