Sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12'nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları ile maktu vergi tutarları hakkında 2017 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaz" denildi. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu yılın temmuz-aralık dönemi için 2017 enflasyon gelişmeleri ve yıl sonu hedefleri göz önünde bulundurularak, sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının artırılmaması uygun görülmüştür" denildi

Sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yayımlanan kararda "6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12'nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları ile maktu vergi tutarları hakkında 2017 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaz" ifadeleri yer aldı.



Buna göre, sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan söz konusu maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının artırılmaması uygun görüldü.



MALİYE BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA



Maliye Bakanlığınca, bu yılın temmuz-aralık dönemi için 2017 enflasyon gelişmeleri ve yıl sonu hedefleri göz önünde bulundurularak, sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının artırılmamasının uygun görüldüğü bildirildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan ÖTV tutarlarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yayımlandığı belirtildi.



Sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının, her yıl ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Yİ-ÜFE oranı kadar artırıldığı hatırlatılan açıklamada, "Bu yılın temmuz-aralık dönemi için ise 2017 yılı enflasyon gelişmeleri ve yıl sonu hedefleri göz önünde bulundurularak, sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan söz konusu maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının artırılmaması uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.



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